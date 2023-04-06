المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي يرغب في عقد جلسة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الخميس، عن رغبة المجلس الوزاري الاقتصادي الحكومي في عقد جلسة له في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان اليوم، إن بتّـال النجـم ، استقبل في مقر الوزارة وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان كمـال مسلـم ، والوفد المُرافق له لبحث عدد من القضايا والملفات المُشتركة التي تهم قطاع الصناعة العراقـي".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "الآليات المُناسبة لمُعالجة المُعوقات التي تُواجه الصناعيين وحلحلة المواضيع العالقة التي تخُص تسجيل العلامات التجارية ومشاريع التنمية الصناعية إضافة إلى مواضيع حماية المُنتجات العراقية والإزدواج الضريبي والإعفاءات الكُمركية والشفرة الشريطية والمُدن الصناعية وغيرهـا".

وأكـدَ النجم، خِلال اللقاء على ضرورة إيجاد الحلول المُناسبة للمشاكل والمُعوقات وحسمها بشكلٍ نهائي ضِمنَ الأُطر والقوانين المعمول ، مُوضحاً بأنَّ هُناك بعض المُعوقات تحتاج إلى حلول حقيقية منها مايتعلق بمنح إجازات التأسيس للمشاريع الصناعية من خِلال المُديرية العامة للتنمية الصناعية وأهمية التنسيق المُشترك بين المركز والإقليم بهذا الخصوص عِبرَ الإتفاق على وضع رؤية مُتناسقة بين الجانبين حول الملفات المُشتركـة .

كمـا وأشار إلى أنَّ هُناك قوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل وفق التغيرات والمُعطيات الحالية والمُتطلبات الضرورية خدمةً للمصلحة العامة والعمل على تشكيل لجنة من الطرفين وبحضور مُمثلين من المجلس الوزاري للإقتصاد للخروج برؤية مُتكاملة للمشاكل وإيجاد الحلول لها.

ولفت النجم إلى ضرورة عقد إجتماع للمجلس الوزاري الإقتصادي في إقليم كوردستان والإستمرار في المُباحثات والزيارات الميدانية المُتبادلة من خِلال فريق مُشترك للإطلاع على واقع المعامل الصناعية وتنسيق العمل المُستقبلي" .

مـن جهته قال وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان إنَّ المعامل الصناعية في مُحافظات العراق والإقليم تحت مظلة العراق الواحد ، مُبدياً الإستعداد للتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لتذليل المُعوقات وحلحلة المشاكل بما يصُب في خدمة الصناعة العراقيـة .