المجلس العالمي: 29% من البنوك المركزية للدول تعتزم شراء الذهب العام 2025

شفق نيوز/ أكد المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، أن 29% من البنوك المركزية للدول تعتزم شراء المعدن النفيس خلال العام 2025.

وقال المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "29% من البنوك المركزية للدول تعتزم شراء الذهب خلال العام الحالي"، مشيرا الى ان "عمليات الشراء تعود الى الرغبة في اعادة التوازن الى مستوى استراتيجي اكثر في هذه الاحتياطيات والى مخاوف السوق المالية، فضلا عن ارتفاع مخاطر الازمات وارتفاع التضخم".

واضاف ان "الذهب لا يزال يحظى باهتمام البنوك المركزية كأصل احتياطي"، مبينا أن "العوامل الجيوسياسية والمالية المتزايدة التعقيد تجعل ادارة احتياطيات الذهب اكثر اهمية من اي وقت مضى" .

واشار الى ان "البنوك المركزية اضافت 1037 طنا من الذهب خلال العام 2023 وهو ثاني اعلى مشتريات سنوية في التاريخ بعد ان سجلت رقما قياسيا بلغ 1082 طنا في العام 2022".

ويمتلك العراق احتياطيات من الذهب 162.7 طنا بما يجعله في المرتبة الـ 28 من بين الدول التي تمتلك اعلى احتياطيات من المعدن النفيس.