المجلس العالمي للذهب يتوقع ارتفاع المعدن النفيس الى 5% خلال هذا العام

شفق نيوز - بغداد

توقع المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، ان ترتفع اسعار الذهب الى 5% في النصف الثاني من العام 2025.

وقال المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الذهب واصل ارتفاعه القياسي، مرتفعًا بنسبة 26% بالدولار الأمريكي في النصف الأول من العام 2025، محققًا عوائد ثنائية الرقم على مختلف العملات .

وأضاف ان ضعف الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة المحدودة، وبيئة جيواقتصادية شديدة عدم اليقين، ادى إلى طلب استثماري قوي.

وتوقع المجلس ان يتحرك ويرتفع الذهب في النصف الثاني من العام 2025، بنسبة تتراوح بين 0% و5% إضافية في النصف الثاني. ومع ذلك، نادرًا ما يتوافق أداء الاقتصاد مع التوقعات. في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية والتوترات الجيواقتصادية؟

وأشار إلى أن الطلب يزداد على الملاذ الآمن بشكل كبير، في حالة الجيواقتصادية مما يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

على الجانب الآخر، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام - وهو أمر يبدو مستبعدًا في ظل الظروف الحالية - قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.