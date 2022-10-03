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المجلس العالمي للذهب: إقبال محدود على المعدن الأصفر والعراق يحافظ على مرتبته

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-03T07:18:48+0000
المجلس العالمي للذهب: إقبال محدود على المعدن الأصفر والعراق يحافظ على مرتبته

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاثنين، ان هناك اقبالاً محدوداً على شراء المعدن الأصفر، فيما اشار الى ان العراق حافظ على مرتبته 30 عالمياً من بين أكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر تشرين الاول/ أكتوبر لعام 2022، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "شراء الذهب من البنوك المركزية تباطأ، حيث أن ثلاثة بنوك زادت في احتياطياتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر، بينما لم يكن هناك بائعون بارزون بنفس المقياس في البيانات المتاحة".

واشار الى ان "العراق حافظ على موقعه العالمي بعد ان صعد عشر مراتب في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد شرائه 34 طنا من الذهب ليصل الى المرتبة 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 طنا وهي تمثل 9.6% من باقي احتياطاته الأخرى".

وأوضح المجلس أن "مجموع احتياطيات الذهب للدول العربية الخمس الأولى وهي السعودية، ولبنان، والجزائر، والعراق، ومصر ارتفع إلى 1.039 ألف طن نتيجة شراء كل من العراق ومصر كميات كبيرة من المعدن الأصفر".

وعالميا ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع على القائمة بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8133 طناً، تليها ألمانيا 3355 طناً، ومن ثم جاءت إيطاليا 2451 طناً، فيما تذيلت جمهورية لاو الشعبية بالمرتبة 100 بواقع 900 كيلوغرام تسبقها جمهورية الرأس الأخضر بواقع طن واحد".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران، يونيو/ حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% عما كان في حيازته.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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