المجلس العالمي: العراق لم يشترِ الذهب في 2025

شفق نيوز– بغداد

أكد المجلس العالمي للذهب، اليوم الإثنين، أن العراق لم يشترِ أي كمية من الذهب خلال النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أنه رغم ذلك حافظ على مرتبته العالمية في قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن النفيس.

وذكر المجلس في أحدث إحصائية له لشهر آب/أغسطس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق لم يسجل أي شراء للذهب منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لكنه بقي في المرتبة 29 عالمياً من أصل 100 دولة ضمن قائمة أكبر احتياطيات الذهب.

وأوضح أن العراق اشترى 33.9 طناً من الذهب في عام 2022، و12.3 طناً في عام 2023، و20.1 طناً في عام 2024، ليصل إجمالي احتياطياته إلى 162 طناً.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تتصدر القائمة العالمية باحتياطي قدره 8,133 الاف طن، تليها ألمانيا بـ3,350 الاف طن، ثم إيطاليا بـ2,451 ألف طن، في حين جاءت أيسلندا وهونغ كونغ في ذيل الترتيب باحتياطات بلغت 2 و2.1 طن على التوالي.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، ومقره المملكة المتحدة، يعد من أبرز الهيئات المتخصصة في هذا المجال، ويضم في عضويته كبريات شركات تعدين الذهب في العالم، ويتميز بمعرفته العميقة بالعوامل المؤثرة على سوق الذهب العالمي.