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المجلس العالمي: العراق بين أكثر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطي الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-13T06:04:31+0000
المجلس العالمي: العراق بين أكثر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطي الذهب

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، أن خمس دول عربية بينها العراق تمتلك أكثر من ألف طن كاحتياطي للمعدن النفيس.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول واطلعت عليها، شفق نيوز، إن "السعودية ولبنان والجزائر والعراق ومصر لديهم أكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الاخرى حيث بلغت مجمل هذه الاحتياطيات 1.039 طن".

واضاف ان "كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323.1 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286.8 طنا، فيما بلغت كمية الاحتياطات لدولة الجزائر 173.6 طنا"، مبينا ان "احتياطيات الذهب لدولة العراق بلغت 130.4 طنا، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب لمصر 125.2 طنا".

واشار الى ان "العراق ما زال يحافظ على مركزه 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من اصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب وللشهر الثاني تواليا بعد شرائه 34 طنا في شهر حزيران الماضي حيث بلغت هذه الاحتياطيات 130.4 طنا وهي تمثل 9.5% من باقي عملاته الاخرى".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

 

 

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