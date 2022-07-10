المجلس العالمي: احتياطي العراق من الذهب ثابت ويمثل 8.8%

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، أن احتياطي العراق من المعدن الأصفر بقي ثابتاً خلال شهر آيار الماضي، مبينا ان احتياطاته من هذا المعدن النفيس يبلغ 8.8% من باقي احتياطاته الاخرى.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آيار للعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "البنوك المركزية العالمية أضافت 35 طناً صافياً إلى احتياطيات الذهب العالمية، وهو الشهر الثاني على التوالي من صافي الشراء"، مبينة أن "الجزء الأكبر من الارتفاع ناتج عن عمليات شراء من تركيا (13) طناً، بينما واصلت اوزبكستان الشراء بمقدار(9) اطنان، واشترت كازخستان (6) اطنان، وقطر (5) أطنان، والهند (4) أطنان".

واضاف ان "المانيا كانت البائع الوحيد في هذا الشهر حيث قامت ببيع طنين من الذهب".

واشار الى ان "العراق حافظ في هذا الشهر على مركزه العالمي الـ 40 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا، وهي تمثل 8.8% من باقي احتياطاته الأخرى".

وأوضح المجلس ان "الولايات المتحدة ما زالت تتربع على عرش أكثر الدول حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 آلاف طن تليها ألمانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت موريتانيا بالمرتبة 100 وبواقع 1 طن تسبقها السلفادور بواقع 1.4 طن".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتألف أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.