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المثنى تحقق رقماً قياسياً بتسويق الحنطة بلغ 90 ألف طن

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-17T19:46:34+0000
المثنى تحقق رقماً قياسياً بتسويق الحنطة بلغ 90 ألف طن

شفق  نيوز/ أعلنت مديرية زراعة المثنى، يوم الاثنين، عن تحقيقها رقما قياسيا بعملية تسويق محصول الحنطة للمرة الأولى بتاريخ المحافظة.

وقال مدير زراعة المحافظة عامر جبار لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تسويق الحنطة في المثنى بلغت حتى الآن 90 الف طن، وهو رقم قياسي ويعتبر الأعلى في تاريخ المحافظة"، لافتا إلى أن "الموسم الماضي سجلت المحافظة الرقم الأعلى في تاريخها وكان 71 الف طن".

وبين، أن "المثنى هذا العام تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة قبل انتهاء عملية التسويق بـ20 يوما "، مضيفا أن "المحافظة حاليا فقط إلى 10 آلاف طن لتصل إلى 100 الف طن، علما ان توقعات التسويق هذا الموسم ستصل إلى قرابة 115 الف طن ".

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