المثقال يقترب من المليون.. الذهب يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 922 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 918 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع قد سجل أمس الأحد 908 آلاف دينار.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 892 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 888 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 925 ألف دينار و935 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 978 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 21 نحو 933 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب عيار 18 نحو 799 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.