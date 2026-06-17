المثقال يعاود الاقتراب من المليون.. أسعار الذهب ترتفع وسط صعود الدولار في العراق

شفق نيوز - بغداد /أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل، بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار عند انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 948 ألف دينار، وسعر الشراء 944 ألفاً، فيما كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 943 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 918 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 914 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 950 و960 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 و930 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً؛ حيث بلغ سعر البيع لعيار 22 نحو 997 ألف دينار، وعيار 21 نحو 951 ألفاً، وعيار 18 نحو 815 ألف دينار.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع صعود الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتُسجلا 156,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل ارتفاعاً أيضاً؛ إذ بلغ سعر البيع 155,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,700 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.