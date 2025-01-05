المتقاعدون يتلقون رسائل اطمئنان بشأن رواتبهم

شفق نيوز/ بعثت هيئة التقاعد العراقية، يوم الأحد، رسالة اطمئنان للمتقاعدين المدنيين والعسكريين في البلاد، بأن رواتبهم مؤمنة بالكامل، وأن التأخير كان بسبب عطلة العام الجديد.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اخباراً وتفسيرات مختلفة عن أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025.

وبهذا الصدد، أوضحت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولا يوجد هناك أي شح في السيولة المالية، التي تغطي الرواتب، وأن كل ما أشيع ليس سوى تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.

وأكدت استكمال الإجراءات كافة في رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري، حسب موعدها المحدد، وأُرسلت الى المصارف بتاريخ 31 كانون الأول الماضي، بغية استكمال إجراءات الصرف ضمن خطة الهيئة التي أطلقتها سابقاً بصرف الرواتب التقاعدية باليوم الأول من كل شهر، وهي ملتزمة بهذه الخطة، وفي حال صادف اليوم الاول من الشهر عطلة رسمية (كما حدث ذلك يوم 1-1-2025)، فإن صرف الرواتب سيرحل الى اليوم التالي.

وبينت أن "الذي حدث في يوم 2-1-2025، هو أن المصارف لم تتمكن من استكمال إجراءات الصرف بسبب توجيه البنك المركزي بتعطيل العمل في المصارف، الأمر الذي أدّى إلى تأخير صرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس 2-1-2025".

ودعت هيئة التقاعد، المصارف كافة إلى "استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية، اعتبارا من هذا اليوم الأحد، بعد أن تم استئناف عملها".