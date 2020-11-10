المتحدث باسم الكاظمي يحدد موعدا مشروطا لصرف الرواتب

شفق نيوز/ اعرب أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن أمله بتمرير قانون الاقتراض ليتسنى صرف الرواتب بعد يومين.

وقال طلال في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "نأمل تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل"، مشيرا إلى أن "قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة".

ونفى طلال "إلغاء الاتفاقية مع الصين"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية تعزز الخطوات الناجحة للحكومات السابقة".

وبين المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن "الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي".