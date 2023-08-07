المبيعات النقدية تتجاوز 20 مليون دولار في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة، اليوم الاثنين، الى 29 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 730 الفا و 121 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 180 مليوناً و 950 الفاً و 121 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 29 مليونا و780 ألفا على شكل مبيعات نقدية مرتفعة عن يوم أمس الأحد والبالغة 15 مليوناً و980 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 65 شركة.