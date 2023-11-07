المبيعات النقدية بلغت 37 مليونا.. ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 81% في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء بنسبة 81% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 233 مليونا و 689 الفا و 796 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 195 مليونا و939 ألفاً و796 دولاراً، مرتفعة بنسبة 81%، عن المبيعات النقدية البالغة 37 مليونا و750 ألف دولار .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 132 شركة.