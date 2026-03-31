المباشرة بنصب منظومة متكاملة لتفريغ النفط الخام في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أعلنت شركة خطوط الأنابيب النفطية، التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، المباشرة بأعمال نصب منظومة متكاملة لتفريغ النفط الخام في موقع (K1) بمحافظة كركوك، وذلك بالتنسيق مع شركة نفط الشمال.

وذكرت الشركة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الطاقات التشغيلية وتطوير البنى التحتية، بما يسهم في تحسين انسيابية عمليات تفريغ وخزن النفط الخام، ويدعم استقرار القطاع النفطي".

وأضافت أن "الملاكات الفنية والهندسية التابعة للهيئة باشرت بعمليات الشمال، لاسيما قسم الصيانة الشمالي ومستودع واحد حزيران، وبالتنسيق مع الأقسام المركزية في الهيئة الهندسية، بتنفيذ المشروع".

وأوضحت الشركة، أن "المنظومة تتضمن نصب (12) مضخة كهربائية بمواصفات تشغيلية متقدمة، من شأنها رفع كفاءة عمليات تفريغ النفط الخام من الشاحنات الحوضية وخزنه في الخزانات المخصصة، بما يعزز جاهزية الموقع ويسهم في تحسين الأداء التشغيلي".

كما أكدت أن العمل يجري بوتيرة متسارعة وعلى مدار الساعة، ضمن خططها الرامية إلى تقديم الإسناد الفني وتطوير المنشآت النفطية، مستندةً إلى خبراتها المتراكمة في مجالات تحميل وتفريغ ونقل المنتجات النفطية، بما يضمن استدامة واستقرار القطاع النفطي في البلاد.

وفي السياق، كشف مصدر في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في موقع (K1)، وسيسهم بشكل مباشر في تقليل الاختناقات التي ترافق عمليات تفريغ النفط الخام من الصهاريج، فضلاً عن تسريع عمليات الخزن والنقل داخل الموقع".

وأشار المصدر، إلى أن "التنسيق المشترك بين الشركات التابعة لوزارة النفط العراقية يعكس توجهاً واضحاً نحو رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة"، لافتاً إلى أن "المشروع سيعزز مرونة العمليات التشغيلية ويقلل من الهدر والوقت الضائع".