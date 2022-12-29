المباشرة بحفر 27 بئرا نفطية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت شركة الحفر العراقية، يوم الخميس، مباشرة ملاكاتها الفنية والهندسية بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطية في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركة COSL لتقديم الخدمات النفطية.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الأجهزة الحديثة في الشركة .

وتعد شركة الحفر العراقية من الشركات المتخصصة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بانظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالاضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة.

وتعمل الشركة حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير .