المباشرة بتنفيذ معمل أسمنت الرمادي.. يوفر 5 آلاف فرصة عمل

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت الحكومة المحلية في الأنبار، يوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ أكبر وأول مشروع استثماري لمعمل أسمنت مملوك بالكامل للقطاع الخاص بنسبة 100%، والمتمثل بمعمل أسمنت الرمادي، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.

وقال المتحدث باسم الحكومة مؤيد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يعد من أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التعدينية، إذ سيوفر ما لا يقل عن خمسة آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، فضلاً عن إسهامه في الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها الأنبار.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في المشروع تتراوح حالياً بين 27 و30%، لافتاً إلى أن المعمل يعتمد تقنيات ألمانية حديثة، فيما تشرف على تنفيذ أعماله كوادر فنية من سويسرا، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الفنية.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع، وهي شركة صدى النجوم للمقاولات والخدمات النفطية، أنشأت محطة كهربائية خاصة بقدرة 26 ميغاواط لتأمين احتياجات المعمل من الطاقة، من دون التأثير على الحصة الوطنية لمحافظة الأنبار من الكهرباء.

وأكد الدليمي أن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار في المحافظة، من خلال استثمار الطاقات التعدينية والموارد الطبيعية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.