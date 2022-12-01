المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة، اليوم الخميس، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول الجاري.

إذ أكدت الوزارة في بيان اليوم، على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف، ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.