المالية عن رواتب الشهر الحالي: ستطلق بمواعيدها

شفق نيوز/ أكد مصدر مسؤول وزارة المالية الاتحادية، اليوم الخميس، أن توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي ستكون في مواعيدها الرسمية .

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط ستكون في مواعيدها الرسمية والمقررة"، موضحاً أن "الوزارة طالبت الدوائر الحكومية بتزويدها بالحسابات والمتغيرات لشهر شباط من اجل اطلاق الرواتب".

يذكر أن وزارة المالية توزع رواتب الموظفين وفق جداول معينة، ويكون اطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي أولا ومن ثم تأتي تباعا رواتب الموظفين ضمن المؤسسات الرسمية الاخرى .