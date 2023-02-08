المالية العراقية تُلزم المصارف الحكومية اعتماد سعر الصرف الجديد

شفق نيوز/ وجهت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين باعتماد سعر الصرف الجديد للدولار مقابل الدينار العراقي .

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان المصرفين باشرا اجراءات ببيع الدولار في منافذ مطار بغداد الدولي بسعر (1320) دينارا للدولار الواحد ، ولاجل تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار عبر تسهيل الإجراءات وتحقيق استقرار اسعار الصرف.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي للتخفيف عن كاهل المواطن وتماشيا مع خطة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في تخفيض سعر الصرف على النحو الآتي:

(1300) دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية

(1310) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية

(1320) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

واعتبرت وزارة المالية هذه الخطوة بأنها تندرج في اطار الخطط التنفيذية لمنهاج الوزارة وسياستها المرسومة تجاه تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق .