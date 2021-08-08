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وزير المالية العراقي يؤكد على تحديد سقوف الإيرادات النفطية وغير النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T12:02:44+0000
وزير المالية العراقي يؤكد على تحديد سقوف الإيرادات النفطية وغير النفطية

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ، اليوم الأحد، الجلسة السادسة عشر  للجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤.

وعُقد الإجتماع بحضور كل من: رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الإتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء و ومستشار الوزارة وعدد من المديرين العامين للوزارة  .

وذكر بيان صادر عن وزارة المالية أنه جرى خلال الجلسة عرض تقرير شامل بشأن الخطط الأستراتيجية لمحافظات كل من  (بابل ، الانبار ، ذي قار و واسط) و رؤيتها المستقبلية في اطار تحقيق تنمية إقتصادية وتنشيط جانب الاستثمارات فيها ودعم جهود النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتوفير فرص عمل والحد من مستويات الفقر في تلك المحافظات.

كما بحث الأجتماع تحديد سقوف الإيرادات النفطية وغير النفطية ومناقشتها وفقا للتقرير المقدم من قبل رئيس الهيئه العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية. 

واكد علاوي  على اهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق الأطر العلمية ومنها وفق ماجاءبورقة الاصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء )

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