المالية تؤكد التزامها باعتماد التحول الرقمي بالتعاملات

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية، يوم الخميس، على أهمية الالتزام بتوصيات مجلس الوزراء لتطوير الأداء المالي والمصرفي، فضلا عن التأكيد على الإسراع في اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تشكيلات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير المالية طيف سامي محمد، عقدت إجتماعاً دورياً لهيئة الرأي في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين للدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول عدة مواضيع مهمة، من أبرزها، مراجعة توصيات اللجان السابقة وتقييم مدى التقدم في تنفيذ توصيات اللجان المشكلة من قبل هيئة الرأي في الجلسات السابقة، وتحديد نسب الإنجاز والمعوقات المحتملة".

وتابع "كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة لتحسين أداء دوائر الوزارة وتكييفها مع متطلبات الإدارة المالية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات في قطاع المال والأعمال، فضلا عن تأكيد الوزير على أهمية الالتزام بتوصيات مجلس الوزراء، ومواصلة الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة ضمن إطار البرنامج الحكومي لتطوير الأداء المالي والمصرفي".

وأكد الاجتماع، وفقا للبيان على "ضرورة الإسراع في إعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تشكيلات الوزارة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل المصارف، الكمارك، والضرائب، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين".