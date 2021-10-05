سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية تؤشر أعلى إحتياطي من العملة الصعبة سجله العراق بتاريخه

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-05T08:41:56+0000
المالية تؤشر أعلى إحتياطي من العملة الصعبة سجله العراق بتاريخه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن أعلى احتياطي للعملة الصعبة شهده العراق بلغ 82 مليار دولار في العام 2014.

وقالت الوزارة في احصائية رسمية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "احتياطي البنك المركزي العراقي شهد اعلى ارتفاع له في تموز العام 2014 حيث بلغ 82 مليار دولار"، مبينة ان "هذه الاحتياطيات انخفضت فيما بعد لتصل الى 44 مليار دولار في العام 2017".

واضافت ان "الاحتياطيات شهدت تذبذبا ما بين عامي 2020 و2021 بعد انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار في العراق حيث تراوحت هذه الاحتياطيات ما بين 45 مليار دولار و61 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الأحتياطيات سجلت 60 مليار دولار في شهر نيسان العام 2021".

related

لليوم الثاني .. مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة تتراجع بنسبة 31 بالمئة

Date: 2021-03-16 09:44:07
لليوم الثاني .. مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة تتراجع بنسبة 31 بالمئة

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

Date: 2021-02-03 08:55:38
البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-16 07:55:40
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

العراق يطلق رواتب الموظفين لشهر اب

Date: 2020-08-18 07:37:36
العراق يطلق رواتب الموظفين لشهر اب

العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

Date: 2021-06-12 06:20:28
العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

Date: 2021-09-15 10:30:08
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

Date: 2019-09-14 10:37:00
النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد