المالية تؤشر أعلى إحتياطي من العملة الصعبة سجله العراق بتاريخه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن أعلى احتياطي للعملة الصعبة شهده العراق بلغ 82 مليار دولار في العام 2014.

وقالت الوزارة في احصائية رسمية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "احتياطي البنك المركزي العراقي شهد اعلى ارتفاع له في تموز العام 2014 حيث بلغ 82 مليار دولار"، مبينة ان "هذه الاحتياطيات انخفضت فيما بعد لتصل الى 44 مليار دولار في العام 2017".

واضافت ان "الاحتياطيات شهدت تذبذبا ما بين عامي 2020 و2021 بعد انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار في العراق حيث تراوحت هذه الاحتياطيات ما بين 45 مليار دولار و61 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الأحتياطيات سجلت 60 مليار دولار في شهر نيسان العام 2021".