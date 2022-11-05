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المالية توعز بإطلاق تخصيصات المتضررين والمفصولين ونقل الخدمات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-05T09:24:29+0000
المالية توعز بإطلاق تخصيصات المتضررين والمفصولين ونقل الخدمات

شفق نيوز/ اوعزت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض "المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وأعمال الإرهاب"، اضافة الى التخصيص المالي لـ"شريحة المفصولين السياسيين" و"نقل الخدمات".

وشددت الوزيرة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الفئات، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية ، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة في إجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار إليها" .

وأكدت الوزيرة، وفق البيان، التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي ، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة.

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