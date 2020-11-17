المالية توزع غدا رواتب شهرين متتالين الى وزارة التربية

شفق نيوز/ افاد مصدر في وزارة المالية العراقية ان الوزارة ستشرع اعتبارا من يوم غد الاربعاء بصرف رواتب الكوادر التدريسية والموظفين والعاملين لدى وزارة التربية لشهري تشرين الأول، والثاني.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن سبب تأخير رواتب التربية كان من اجل توزيع رواتب شهرين بدلًا من شهر واحد.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من مساء يوم الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر الخميس الماضي، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.