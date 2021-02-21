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المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين وإطلاقها للشهر الحالي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-21T09:41:29+0000
المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين وإطلاقها للشهر الحالي

شفق نيوز/ وجهت وزارة المالية العراقية، يوم الاحد، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية وجهت، دائرة المحاسبة باستئناف العمل اعتبارا من يوم غد الاثنين لغرض اطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط".

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الامريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الاخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.

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