"المالية" تبحث مع البنك المركزي سبل زيادة قيمة الدينار العراقي

شفق نيوز/ بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مع البنك المركزي العراقي السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلاد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وفقا لبيان صادر عن المالية النيابية.

وأكد العطواني في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة على اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي.

كما أعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز.

من جهته استعرض محافظ البنك المركزي الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية.

وتابع البيان أن اللجنة ناقشت مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.