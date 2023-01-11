المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 63 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 63 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت، اليوم، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة أكثر من63 الف درجة، وهي الوجبة الثانية وموزعة كالآتي :ـ

•مؤسسة السجناء السياسيين 168

•محافظة المثنى / تربية المثنى 2

•محافظة المثنى / مديريات البلديات في المحافظة 5

•محافظة المثنى / ديوان المحافظة 7

•وزارة الصحة / مركز الوزارة 6

•محافظة الأنبار / دائرة العمل والتدريب 86

•وزارة النقل / الشركة العامة لادارة النقل الخاص 208

•وزارة النقل / النقل البري 16

•وزارة النقل / النقل البحري 31

•الشركة العامة لإدارة النقل الخاص 351

•مديرية ماء محافظة صلاح الدين 2137

•المؤسسات البلدية في محافظة النجف الاشرف 3193

•مديرية مجاري النجف الاشرف 457

•وزارة الصناعة / الشركة العامة للفوسفات 346

•المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء 1223

•وزارة الموارد المائية / شركة الرافدين لتنفيذ السدود 104

•المؤسسات البلدية لمحافظة بغداد 1283

•مديرية ماء بغداد 1358

•مديرية مجاري بغداد 260

•وزارة المالية / شركة التأمين العراقية 70

•الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية 231

•الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 100

•الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة 108

•الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية 1485

•المؤسسات البلدية لمحافظة نينوى 3789

•مديرية ماء محافظة ديالى 645

•ديوان محافظة واسط 773

•وزارة التعليم العالي / جامعة الموصل 343

•وزارة الزراعة / دائرة وقاية المزروعات 98

•وزارة الإعمار والإسكان / مركز الوزارة 82

•ديوان الوقف السني / كلية الامام الاعظم 1820

•محافظة الأنبار / هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة 5

•محافظة الانبار / دائرة الاسكان 35

•هيئة استثمار الانبار 2

•وزارة النقل / مركز الوزارة 9

•مديرية مباني الانبار 10

•مجلس محافظة واسط 773

•وزارة الزراعة / دائرة البيطرة 993

•صحة محافظة ميسان 762

•الهيئة العامة لمشاريع الري والإستصلاح 82

•مجلس محافظة كركوك 4

•مجلس القضاء الأعلى 5573

•محافظة الديوانية / الديوان 286

•محافظة واسط / الديوان 20

•دائرة المباني في محافظة نينوى 3

•محافظة كركوك / الديوان 122

•الهيئة العامة للضرائب 59

•دائرة صحة محافظة صلاح الدين 1927

•دائرة مباني محافظة بابل 3

•مديرية شباب ورياضة البصرة 1080

•مديرية زراعة نينوى 35

•هيئة المياه الجوفية / وزارة الموارد المائية 129

•محافظة الانبار/مركز الصحة والسلامة المهنية 116

•محافظة البصرة / الديوان 442

•وزارة العدل / دائرة حماية القاصرين 12

•الوقف السني/ دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية 1682

•ديوان الوقف السني 3851

•محافظة البصرة/ هيئة رعاية ذوي الاعاقة 246

•ديوان محافظة بغداد 905

•مجلس محافظة النجف 1

•محافظة واسط / الديوان 1890

•هيئة استثمار الديوانية 11

•محافظة البصرة / البلديات العامة 5013

•وزارة الزراعة / دائرة الاراضي الزراعية 50

•محافظة ديالى / الديوان 604

•طرق وجسور محافظة المثنى 1

•الوقف السني / دائرة المؤسسات الدينية والخيرية 1721

•دائرة صحة البصرة 3375

•ديوان محافظة ميسان 123

•مؤسسة الشهداء 35

•وزارة العدل / المركز 21

•مديريات بلديات البصرة 2188

•محافظة البصرة/ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية 187

•دائرة اسكان محافظة صلاح الدين 2

•ديوان الوقف السني 6202

•ديوان محافظة النجف الاشرف 974

•هيئة استثمار محافظة المثنى 3

•هيئة استثمار ذي قار 2

•مجلس القضاء الاعلى 66

•دائرة صحة النجف 240

•محافظة البصرة/ دائرة العمل والتدريب المهني 652

•مجلس محافظة البصرة 93

•دائرة مدينة الطب 161

•مجلس محافظة الديوانية 179

•هيئة صيانة مشاريع الري والبزل 1011

•دائرة صحة نينوى 1372

•ديوان محافظة الانبار 1951

وبينت الوزارة ان اجراءات الإستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (45 / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 ، إذ يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام 2023 .

وأضافت الوزارة، بأن سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين .