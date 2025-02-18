المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط/فبراير الجاري.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، أن "دائرة المحاسبة، تدعو وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الأربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء الإجراءات المطلوبة كافة".

وأكدت الوزارة، "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل".

كما تنفي الوزارة بشكلٍ قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة، وفق البيان.