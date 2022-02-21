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المالية تعلن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث 14 الف درجة وظيفية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-21T11:37:50+0000
المالية تعلن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث 14 الف درجة وظيفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية خلال العام الماضي 2021.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن دائرة الموازنة التابعة لها "صادقت على الملاكات لإجراء حذف وأستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة الى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021، بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي".

وأضافت أن "الدائرة أنجزت كافة الاجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021، وذلك استناداً لآحكام المادة 12- ثانيــاً ( أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها الى مجلس الخدمة الإتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم إحتساب كلف (295683) عقداً للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".

وأوضحت أنه "تم تحويل (305288) من أجر يومي الى عقد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022"، لافتة الى "استحداث (4396) درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وبينت أنه "تم تثبيت (3909) عقداً ممن لديهم خدمة (5) سنوات فأكثر"، موضحة ان "الوزارة عملـــت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت اعدادهم في السنين الاخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل افضل".

 

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