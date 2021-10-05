المالية تطمئن العراقيين: رفع سعر الدولار أوقف سقوط العملة وعزز القدرات

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً يخص سعر صرف الدولار الامريكي، مشيرة إلى أن تغييره عمل على "إيقاف سقوط العملة الاحتياطية وتعزيز قدرات الاستيراد".

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تابعت وباستمرار مؤشرات تخفيض قيمة العملة امام الدولار وعلى مدار تسعة أشهر الماضية، وتبين المؤشرات الى ان تغير سعر الصرف اسهم في زيادة الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي الى60 مليار دولار في شهر نيسان 2021، بعد ان كان 54 مليار دولار في شهر كانون الأول 2020 جاء ذلك بعد تطبيق اجراءات الاصلاح.

وأوضحت أن تغيير سعر الصرف ساعد كذلك على انخفاض الطلب على العملة الاجنبية وانعكس ايجابيا على انخفاض الاستيرادات وزيادة الانتاج المحلي.

وبينت المؤشرات، وفق بيان المالية، تحسن واضح في النشاط التجاري في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2021 في ظل ازمة انتشار فايروس COVID-19، كما ساعد في ايقاف استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل على اعادة استثمار ايرادات الاموال المتحققة بهدف بناء قاعدة انتاجية مستهدفة خارج القطاع النفطي والاعتماد على القطاعات الاخرى والتي ستسهم بانخفاض الطلب على الدولار نتيجة تعويض بعض السلع المنتجة والتي جعلت انحسار نسبة الاستيرادات الى الاستهلاك المحلي.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تبنت منذ تشكيل الحكومة الحالية وضع الخطط والاليات للعمل على اصلاح السياسة المالية للعراق وتكللت باعتماد الورقة الإصلاحية "الورقة البيضاء" التي رسمت خطوات السياسة الاقتصادية والمالية المستقبلية للنهوض بالإنتاج المحلي وتقليل الاستيرادات للبلد كما ساهم هذا الاجراء في تحسين وضع الموازنة العامة وتقليل الاستيرادات والتوجه نحو تشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص العمل، وفق قول الوزارة.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، أعلن في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لللعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.