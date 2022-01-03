المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

شفق نيوز/ اطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، يوم الاثنين، دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الحالي.

وأكدت الوزارة في بيات ورد لوكالة شفق نيوز، على "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني واعتبارا من الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥ وذلك بسبب اغلاق المصارف لاستكمال اجراءات المطابقات والجرد المصرفي السنوي".

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.