المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، المباشرة بإجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران، عقب إنجاز المتطلبات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية التمويل".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى "مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري والتعليمات المعتمدة بهذا الشأن".