المالية تطلق تمويلات رواتب موظفي الدولة والمنتسبين للشهر الحالي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الاثنين، عن إطلاق رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري لصرفها من قبل مؤسساتهم.

ودعت وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها.