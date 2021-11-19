المالية تصدر قراراً لصالح الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة

شفق نيوز/ أفصح مصدر في وزارة المالية يوم الجمعة عن إصدار الوزارة اعماما هو الثالث من نوعه يقضي باحتفاظ الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة في القطاع العام وفق (المادة ٦٣ من قانون الموازنة لعام ٢٠١٩).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت إعماماً يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ والتي انتهى العمل بها.

وأوضح المصدر أنه بإمكان الموظفين الذين قدموا شهاداتهم الحاصلين عليها أثناء الخدمة في ظل نفاذ المادة المذكورة الاحتفاظ بمرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية استثناء من القانون ١٠٣ لسنة/ ٢٠١٢ .

وتابع المصدر بالقول ان هذا يعتبر الأعمام الثالث الذي تصدره الدائرة القانونية في وزارة المالية لرفع الغبن عن موظفي الدولة.