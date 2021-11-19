سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية تصدر قراراً لصالح الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-19T13:30:50+0000
المالية تصدر قراراً لصالح الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة

شفق نيوز/ أفصح مصدر في وزارة المالية يوم الجمعة عن إصدار الوزارة اعماما هو الثالث من نوعه يقضي باحتفاظ الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة في القطاع العام وفق (المادة ٦٣ من قانون الموازنة لعام ٢٠١٩).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت إعماماً يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ والتي انتهى العمل بها.

وأوضح المصدر أنه بإمكان الموظفين الذين قدموا شهاداتهم الحاصلين عليها أثناء الخدمة في ظل نفاذ المادة المذكورة الاحتفاظ بمرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية استثناء من القانون ١٠٣ لسنة/ ٢٠١٢ .

وتابع المصدر بالقول ان هذا يعتبر الأعمام الثالث الذي تصدره الدائرة القانونية في وزارة المالية لرفع الغبن عن موظفي الدولة.

related

"المالية" تطمئن: رواتب الموظفين ستُصرف في نهاية الشهر

Date: 2021-01-20 09:05:38
"المالية" تطمئن: رواتب الموظفين ستُصرف في نهاية الشهر

الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق

Date: 2020-07-26 10:25:57
الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق

التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

Date: 2021-09-02 09:18:25
التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

وثيقة .. المالية العراقية تصدر تعميما اوقفت به الصرف المالي والتعيينات والعلاوات

Date: 2019-12-30 11:27:23
وثيقة .. المالية العراقية تصدر تعميما اوقفت به الصرف المالي والتعيينات والعلاوات

إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-03 07:39:58
إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-07-18 09:11:47
مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 07:48:56
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

Date: 2021-02-13 07:25:54
إستقرار أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي