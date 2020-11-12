المالية تزف بشرى إطلاق رواتب تشرين الأول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي بعد تأخرها لأكثر من اسبوعين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير المالية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من يوم الأحد المقبل".

وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ"استئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب".

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.