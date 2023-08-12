المالية تردُّ على أنباء فتح منافذ لبيع الدولار لكل مواطن عراقي بسقف شهري محدد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً بخصوص الأنباء المتداولة على منصات التواصل والقنوات الإعلامية المتعلقة ( بفتح منافذ لبيع الدولار الامريكي بسقف ألف دولار شهرياً لكل مواطن ).

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، على عدم تلقيها اي توجيهات بهذا الخصوص (حتى تاريخ اعداد هذا البيان) ، ولم يصدر عن الوزارة اي توجيه بهذا الشأن.

كما شددت على انه في حال صدور اي تعليمات او توجيهات من قبل مجلس الوزراء بهذا الصدد سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والمنصات الرسمية للوزارة.