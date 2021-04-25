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المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة بمراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-25T09:35:40+0000
المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة بمراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نظراً للتشريع ونشر  قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق  للسنة المالية ٢٠٢١ في جريدة الوقائع العراقية  الرسمية  ذي العدد ٤٦٢٥ في ١٢ نيسان ٢٠٢١ 

ودعا البيان وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة للحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الإثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ لغرض تسلم تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً. 

وتابع البيان أنه تم  الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط"، مؤكدا أن ان الطعون في الموازنة لن يؤخر بتنفيذها.

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