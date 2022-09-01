المالية تباشر بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "وجهت، اليوم، هيئة التقاعد الوطنية بإطلاق رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول الجاري".

وأكدت الوزارة على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين بـ"إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

كما دعت الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

من جانبها أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في بيان، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ) وتم رفع الرواتب بشكل تدريجي .