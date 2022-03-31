المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان مع المنحة 100 ألف دينار

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم ٧٢) والمعدل بالرقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم توزيع منحة الـ100 ألف دينار مع الراتب لشهر واحد تحت مسمى "منحة غلاء المعيشة" للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون ٥٠٠ ألف دينار.

وأكدت الوزارة على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة المتقاعدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.