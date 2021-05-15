سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية: 15 دولارا فائض برميل النفط عن السعر المقرر بقانون الموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-15T14:48:09+0000
المالية النيابية: 15 دولارا فائض برميل النفط عن السعر المقرر بقانون الموازنة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن وجود فائض بسعر برميل النفط المحتسب بقانون الموازنة العامة للعام الجاري.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز؛ إن "أسعار النفط تقارب الـ65 دولارا للبرميل الواحد، إلا إن السعر المحتسب في قانون الموازنة للعام الجاري هو 45 دولارا".

وأضاف إن "الفائض بأسعار النفط بحدود 15 دولارا عن كل برميل"، مشيرا إلى إن "هذه الاموال تذهب إلى مصاريف النفط منها عقود الخدمة وجولات التراخيص والتي تقدر بحدود 16 تريليون دينار".

وبين كوجر، إن "صافي المتبقي من برميل النفط 45 دولارا وهو المحتسب فعليا بقانون الموازنة".

related

إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

Date: 2021-01-06 05:23:45
إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

هل سترتفع أسعار بيع المحروقات للعراقيين؟ وزارة النفط تجيب

Date: 2021-02-07 18:00:01
هل سترتفع أسعار بيع المحروقات للعراقيين؟ وزارة النفط تجيب

خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

Date: 2020-06-07 09:54:20
خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

Date: 2021-04-23 07:27:22
قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

تحديث- البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021 بعجز 28 تريليون دينار

Date: 2021-03-31 20:13:54
تحديث- البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021 بعجز 28 تريليون دينار

تعهد عراقي يجلب نتائج مبشرة لأسعار النفط

Date: 2020-06-20 08:57:05
تعهد عراقي يجلب نتائج مبشرة لأسعار النفط

النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

Date: 2020-10-29 10:22:31
النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين