المالية النيابية: موازنة 2026 مرتبطة بتشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز- بغداد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أن التصويت على قانون الموازنة لعام 2026، مرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة والمنهاج الحكومي وسرعة إرسالها المجلس.

وقال عضو اللجنة، ريبوار كريم، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة حصلت على معلومات من الحكومة تفيد بـ"عدم وجود أزمة سيولة، وإن رواتب الموظفين مؤمنه بشكل تام للأشهر القادمة".

وأضاف كريم، أن المجلس النيابي ما زال ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة بكامل الصلاحيات، لتتمكن من تقديم المشاريع لمواجهة أي ازمة اقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة إذا كانت عازمة على إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، فإن اللجنة المالية مستعدة لقراءة ومناقشة القانون والتصويت عليه بوقت قياسي".