المالية النيابية: لا يمكن إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات

شفق نيوز/ رأت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بأنه من غير الممكن إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022 قبل اجراء انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن وزارة المالية تعمل على صياغة مسودة الموازنة.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الادارة المالية ينص على قيام وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية بتقديم خططهم واعداد دراسة لغرض الوصول إلى صيغة واضحة لإعداد مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2022".

وأضاف إنه "لا يمكن التصويت على قانون الموازنة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية، على اعتبار إن وزارة المالية ترسل مسودة قانون موازنة 2022 إلى البرلمان في شهر تشرين الاول أو الثاني".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.