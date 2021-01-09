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المالية النيابية: إقرار الموازنة بحاجة إلى "وقت غير معروف"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-09T08:24:18+0000
المالية النيابية: إقرار الموازنة بحاجة إلى "وقت غير معروف"

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 يحتاج إلى وقت "غير معروف"، مشيرة الى عزمها اجراء تعديل وإضافة على بنودها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم"، مبينا أن "دراسة وإقرار قانون الموازنة بالبرلمان يحتاج إلى وقت غير معروف".

واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ستدرس قانون الموازنة وإجراء تعديلات على بنودها خلال الايام المقبلة"، مؤكدا أنها" ستستضيف وزير المالية وكادر متقدم بالوزارة لمناقشة بنود الموازنة".

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 21 كانون الاول 2020، موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

ووفق مسودة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينار، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.

وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.

كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.

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