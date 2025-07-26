المالية النيابية: سامي لا تعرف شيئاً عن "الموازنة".. وارتكبنا خطأً كبيراً بتمرير "الثلاثية"

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي، يوم السبت، عن عدم معرفة وزير المالية طيف سامي، بتفاصيل "جداول الموازنة للعام 2025"، فيما أشار إلى ارتكاب البرلمان خطأً بتمرير الموازنة الثلاثية.

وقال النائلي، لوكالة شفق نيوز، إن "جداول الموازنة، وعلى الرغم من أنها تُعد من قبل مجلس الوزراء، إلا أن وزير المالية، لا تعرف أي تفاصيل عن هذه الجداول، لا من ناحية المبلغ الإجمالي، ولا الإيرادات، ولا العجز المالي، ولا حتى موعد إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "تجربة الموازنة لثلاث سنوات غير صحيحة، وقد كلفت الشعب العراقي وموظفي الدولة، وحرمتهم من الاستحقاقات المالية والوظيفية"، مقراً في الوقت نفسه بـ "ارتكاب ذنب بحق الموظفين من خلال ربط الترقيات الوظيفية بالموازنة".

وأشار النائلي، إلى أن "وزير المالية أبلغت اللجنة المالية بأنها تسدد الآن مستحقات موازنة سنة 2023"، متسائلاً "كيف نعيش الآن في 2025 ونبحث عن الموازنة، ونسدد مستحقات جداول الموازنة لسنة 2023؟".

وتابع النائب حديثه قائلاً إن "الجميع يبحث عن جداول الموازنة لعام 2025 ولا أحد يعرف أين ومتى ستُرسل إلى مجلس النواب"؟

وقبل أيام قليلة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي خلال حديثه للوكالة، أن وزير المالية طيف سامي أبلغت أعضاء اللجنة، خلال استضافتها أن لجنة خاصة شُكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لإعداد جداول قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وفي نفس السياق، انتقد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأحد الماضي، عدم أرسال جداول الموازنة للعام الحالي للبرلمان من قبل الحكومة، مشيراً إلى أنها أثرت على شرائح كبيرة في العراق.