المالية النيابية: رواتب شهر تموز سيتم إطلاقها خلال 48 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة المالية النيابية عامر نصر الله، يوم الاثنين، أن رواتب الموظفين سيتم إطلاقها خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأوضح نصر الله لوكالة شفق نيوز، أن تأخر وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين لشهر تموز/ يوليو الجاري سببه قيام الوزارة بتدقيق البيانات والحسابات المالية.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم خلال الـ48 ساعة المقبلة بصرف رواتب جميع الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة المدنية والأمنية دفعة واحدة.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، أن تأخر صرف رواتب معظم موظفي دوائر الدولة للشهر الجاري، رغم انقضاء الشهر، سببه نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات العامة.

وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب يعود إلى تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على عمليات تصدير النفط وأسهم في تراجع الإيرادات المالية، ما أدى إلى صعوبة توفير السيولة اللازمة لإطلاق رواتب الموظفين.

وأضاف أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في 22 من الشهر الجاري إطلاق تمويل رواتب موظفي دوائر الدولة، إلا أن عدداً كبيراً من المؤسسات لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقات منتسبيها، بسبب استمرار أزمة السيولة المالية.