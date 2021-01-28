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المالية النيابية: خفضنا العجز المالي في موازنة 2021 إلى 35 تريليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-28T10:08:52+0000
المالية النيابية: خفضنا العجز المالي في موازنة 2021 إلى 35 تريليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، تخفيض العجز المالي في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى 35 تريليون دينار، فيما أكدت إن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية رفعت سعر النفط بقانون الموازنة العامة للعام 2021 من 42 إلى 45 دولارا للبرميل الواحد"، مشيرا إلى أن "هذا الاجراء ساهم بتخفيض نسبة العجز بقانون الموازنة".

وأضاف إن "اللجنة النيابية قامت بحذف المبالغ غير المهمة مع تقليل النفقات غير الضرورية في بعض مواد قانون الموازنة"، مؤكدا إن "انخفاض العجز المالي بقانون الموازنة وصل إلى 35 تريليون دينار".

وتابع كوجر، إن "الاسبوع المقبل سيكون موعدا للتصويت على قانون الموازنة".

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