المالية النيابية تؤشر عزوفاً بدخول التجار لـ"منصة" بيع الدولار وتضع أسباباً لارتفاعه

شفق نيوز/ قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الإثنين، إن التجار يعزفون عن دخول المنصة الالكترونية لبيع وشراء الدولار ويلجأون الى السوق السوداء مما يرفع أسعار الدولار في الأسواق المحلية.

واوضح الكاظمي لوكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي الاساسية للحوالات الخارجية والتي تتراوح يوميا بين 150-200 مليون دولار، فيها بعض التعقيد من قبل البنك الفدرالي الأميركي".

وأضاف أن "هناك عزوفاً للتجار عن دخول المنصة الإلكترونية لشراء الدولار ولجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار، مما يزيد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع اسعاره إلى أن وصل سعر صرف 100 دولار إلى اكثر من 150 الف دينار".

وتابع الكاظمي، "لا يوجد اي شح بالدولار في البنك المركزي، إنما المشكلة في إجراءات البنك المركزي وتعقيدات الحصول على الدولار بالنسبة للتجار ومنع تحويل الأموال إلى دول ممنوعة من البنك الفدرالي الأميركي مما يدفع التاجر الى اللجوء إلى السوق السوداء وجمع الدولار لشراء البضائع والمواد الغذائية الاستهلاكية من دول الخارج".

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، إلا أن السعر الموازي يشهد صعوداً قوياً ومستمراً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث وصلت اليوم الإثنين الى 154 الف دينار لكل 100$.