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المالية النيابية توضح حقيقة إطلاق رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-10T07:43:56+0000
المالية النيابية توضح حقيقة إطلاق رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء

شفق نيوز/ أوضحت اللجنة المالية النيابية حقيقة الأنباء التي نسبت إليها بإعلان توزيع الرواتب اليوم الثلاثاء,

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في بيان، ان اللجنة المالية المالية النيابية عقدت اجتماعا موسعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي العراقي لمناقشة قانون الاقتراض والتحديات الاقتصادية وطرح افكار اللجنة المالية لمعالجة الأزمة الحالية والتنسيق والعمل المشترك مع مجلس الوزراء وقد لاقت اهتماما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء والاتفاق على تقليل مبلغ الاقتراض وتقديم قانون العجز للتصويت عليه الأسبوع الحالي 

واوضحت ان اللجنة المالية طلبت البدء بتوزيع الرواتب بما متوفر من سيولة نقدية لدى وزارة المالية  لحين إقرار القانون".

بدوره بين مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار لوكالة شفق نيوز، ورداً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلانه البدء بإطلاق رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء "ممكن للحكومة ووزارة المالية البدء بتوزيع رواتب الموظفين حسب السيولة المتوفرة ان امكن لحين إقرار قانون الاقتراض".

 

 

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