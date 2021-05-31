المالية النيابية توجه باستضافة وزيرين ومدير عام

شفق نيوز/ وجهت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، باستضافة وزيرين ومدير عام بشأن تخصيصات الموازنة العامة وأوضاع الطرق في العراق.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطط المحافظات الاستثمارية ضمن موازنة العام الحالي"، مبينة أنها "استضافت، اليوم، محافظي بغداد وميسان".

وأوضح البيان، أن "اللجنة وجهت بإستضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن تخصيصات الوزارة في الموازنة في ظل التحديات المقبلة للمنتخب الوطني".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة المالية وجهت أيضاً بإستضافة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو، ومدير عام الطرق والجسور في الوزارة بشأن موازين واثقال الطرق".